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李鸿忠看望在津院士 向全市科技和教育工作者致以新春祝福
李鸿忠等市领导同志走访慰问困难群众、劳动模范和老党员  ｜  市委常委会召开2016年度民主生活会  ｜  李鸿忠与中央驻津和本市主要新闻单位负责人座谈
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做文明有礼天津人 有奖征集不文明行为 民主党派、无党派人士先进典型评选 第三届美丽天津摄影大赛 网络媒体新春走基层
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新华每日电讯：国家级新区排头兵是怎样炼成的
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人防花园地下菜市场方便热闹
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刚出锅的大馒头

给孩子压岁钱好选择
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迎全运“啄木鸟”行动
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本期活动：麦当劳新品虾堡
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　　麦当劳新品“朕好虾堡”三只酥脆的炸虾，搭配喷香四溢虾饼，淋上鲜美宫保酱。…[详细]
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