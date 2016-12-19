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聚焦京津冀 打造环渤海“一中心两翼”港口布局
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李鸿忠王东峰会见高银集团董事会主席潘苏通 推进创新
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盘点2016滨海新区大事件：这一年值得我们骄傲
读图：聚焦"区级两会" 河西2017年规划新看点
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高科技信息化助力警方 2016年破获4起命案积案
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多家大型商场延时营业 津消费市场上演跨年大戏
春节前天津首个年货展开幕 吃穿用年货一站购齐
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揭秘“超燃”海军招飞视频:外逼日军机实况亮相
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土夜总会跨年夜遭恐袭35人亡 枪手扮成圣诞老人
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五年级学生发现课本配图有问题:人教社正在核实
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食堂的白菜丸子汤暖心

带着宝宝去野三坡躲霾
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·再回首2016瞻前程2017：写总结赢北方币
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本期活动：送跨年话剧双人票
活动时间：12月27日-12月30日
　　皓剧坊首次重磅推出深夜爆笑狂欢活动，天津通免费送跨年剧双人门票！…[详细]
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[售]红桥实验小学片丁字沽新村2楼中独74万
[售]长虹公园幸福南里57平 2室 89万元
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　　教育频道
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2016年全国十大教育新闻揭晓
·天大新年贺词:奋进在建设世界一流大学新征程上
·北京一高校宿舍楼禁止裸睡违者处分 校方回应
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　培训资询
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移动plus
CES绝对是科技圈各大厂商争相刷存在感的地方，更是接下来一年全球消费电子领域的风向标...[详细]
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旅游3·15
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